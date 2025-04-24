Жахливий обстріл Києва: у МВС повідомили, які наслідки удару по житловому будинку

Атака на Київ / © ДСНС України

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Армія РФ 24 квітня масовано атакувала Київ. В одному з районів тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків російського удару по житловому будинку.

Про це повідомляє МВС України.

Які наслідки атаки

За даними МВС, унаслідок удару щонайменше 8 людей загинули.

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“Дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою — це були рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі”, — наголосив Клименко.

Серед загиблих — двоє дітей 2003 і 2005 року народження з однієї сім'ї. 90 людей отримали поранення, 44 знаходяться в медичних закладах.

“Один чоловік провів під завалами вісім годин, і ми змогли його врятувати живим. Тому ми будемо працювати вдень і вночі до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або врятували ще людей, які під завалами”, — наголосив Міністр.

Нагадаємо, вночі 24 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Києву, забравши життя 8 людей та поранивши понад 77. У Мережі показали кадри з моментом "прильоту".