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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Нічна атака по Києву — найщільніша за весь час війни: заява Селезньова

Владислав Селезньов пояснив, чого намагається домогтися ворог такими атаками, як була вночі по українській столиці.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов

Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов

По щільності ракетних атак на Київ атака у ніч проти 24 квітня була найбільшою від початку повномасштабного вторгнення Росії. Таким чином ворог прагне примусити вище військове керівництво України до капітуляції.

Про це військовий експерт, полковник запасу Військово-морських сил ЗСУ Владислав Селезньов сказав у ефірі «Українського Радіо».

Селезньов пояснив, що Росія вдається до терору проти мирних жителів України через відсутність досягнень своїх військ на фронті.

«Рівень ворожих досягнень за минулий рік — це кілька десятків кілометрів на Донеччині. Україна відмовляється капітулювати перед Москвою і, відповідно, з цим потрібно щось робити. Варіант терору українського населення — один з найбільш прийнятних за думку диктатора Путіна«, — розповів експерт.

Тому російська нічна атака по Україні — це таке собі спонукання та примус до капітуляції вищого військового керівництва держави.

«Який опір можуть чинити цивільні мешканці тієї багатоповерхівки у Києві, яку сьогодні атакував ворог? Це викликає певний резонанс і створює атмосферу напруження в українському суспільстві. По щільності ракетних атак на столицю сьогоднішня атака була найбільшою від початку вторгнення«, — акцентував полковник запасу.

Нагадаємо, для атаки на Київ у ніч проти 24 квітня Росія застосувала ракети різних типів і дрони «Шахед». У місті сталися численні руйнування та виникли пожежі. Зокрема, зруйновано житловий будинок. Наразі відомо про 8 загиблих та понад 90 постраждалих.

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