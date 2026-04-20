Чи є у Прип’яті мутанти та хто насправді живе у місті-привиді: відповідь науковця

Лисиця у Чорнобильській зоні

Реклама

Замість монстрів із фільмів жахів у покинутому місті Прип’ять Вишгородського району на Київщині панує тиша, яку лише зрідка порушують транзитні звірі та хижі птахи.

Денис Вишневський, завідувач відділу Чорнобильського заповідника, в інтерв’ю «РБК-Україна» розвіяв міфи про «постійних мешканців» зони відчуження.

Попри масову культуру, яка часто малює Чорнобильську зону як притулок для дивних створінь, реальність виявилася значно прозаїчнішою. Під час підготовки документального фільму Our Planet для Netflix науковці провели масштабне дослідження за допомогою фотопасток, щоб з’ясувати, хто зараз «господарює» в порожніх багатоповерхівках.

Реклама

Місто-транзит: чому тварини не хочуть там жити?

Як виявилося, покинута Прип’ять зовсім не приваблює великих тварин як постійна домівка.

«Скільки ми б не ставили цих камер, зрозуміли, що місто нецікаве звірям. Вони переважно використовують його як транзит», — пояснює Денис Вишневський.

За словами науковця, лосі та олені заходять у місто переважно взимку, щоб поласувати тополею чи іншими листяними деревами, що виросли посеред вулиць. Через компактність міста будь-яка велика тварина проходить його наскрізь за 10 хвилин, поспішаючи повернутися до лісу чи ближче до річки.

Справжні мешканці Прип’яті

Якщо мутантів у місті немає, то хто ж займає порожні квартири та двори? Список «постійних мешканців» досить короткий:

Реклама

Лисиці та зайці, які почуваються тут найбільш впевнено і живуть у межах міста на постійній основі.

Сокіл боривітер — це хижий птах, який несподівано знайшов ідеальні умови для гніздування на дахах та балконах багатоповерхівок. Бетонні висотки для нього стали аналогом природних скель.

Отже, замість радіаційних аномалій природа Прип’яті демонструє лише природну прагматичність: тварини обирають місто лише тоді, коли воно дає їжу або безпечний притулок на висоті.

