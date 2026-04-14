Виснажені, але живі: як коні Пржевальського перезимували у Чорнобильській зоні (фото)

Коні Пржевальського під Чорнобилем / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

Популяція рідкісних коней Пржевальського під Чорнобилем на Київщині увійшла у весну в гіршому фізичному стані, ніж зазвичай. Проте фахівці зазначають, що тваринам вдалося зберегти репродуктивний потенціал.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Зимовий стрес та «диво-лоша»

Цьогорічна зимівля виявилася складною для диких коней. Значна частина поголів’я має ознаки виснаження та авітамінозу. Попри це, науковці повідомляють про успішне виживання пізнього лошати, яке народилося напередодні холодів.

Реклама

Лоша успішно перезимувало, попри те, що навіть у морози продовжувало живитися материнським молоком.

Тварина встигла сформувати густу й довгу шерсть, що свідчить про високий рівень адаптації виду до суворих умов Зони відчуження.

Причини виснаження: від харчування до кліщів

Зараз частина коней потерпає від випадіння шерсті та втрати ваги. Експерти заповідника виділяють кілька факторів:

Зимовий раціон: тваринам доводилося переходити на поїдання кори дерев, що є важкою їжею.

Паразитарний вплив: існує ймовірність впливу кліща Sarcoptes scabiei. Він поширений серед місцевих хижаків і може викликати алергічні реакції у коней через контакт із зараженими поверхнями (місця відпочинку, дерева для чухання).

Коні Пржевальського під Чорнобилем / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Прогнози на весну

Попри те, що стан деяких особин залишається важким, науковці налаштовані оптимістично. З появою першої зеленої трави процеси травлення у тварин нормалізуються, і вони починають активно набирати вагу.

Реклама

«Під час спостережень ми помітили вагітних кобил. Це головний показник того, що попри складну зиму, репродуктивний потенціал популяції збережено», — зазначають у Заповіднику.

Фахівці прогнозують, що з покращенням кормової бази популяція зможе самостійно відновитися без додаткового втручання людини.

Кінь Пржевальського — останній вид диких коней на Землі. У Чорнобильську зону вони були завезені в 1998 році як експеримент, де успішно прижилися і створили самовідтворювальну популяцію.