Вперше за 20 років: у Чорнобилі помітили білих лелек (фото)

Білі лелеки у Чорнобилі

Реклама

Сьогодні, 7 квітня, на дах адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка полин» у Чорнобилі сіли шість білосніжних птахів. Для міста це стало справжньою сенсацією.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-Екологічний Біосферний Заповідник.

Упродовж останніх двох десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту, а останнє гніздування білого лелеки в місті зафіксували 20 років тому.

Реклама

«Поява шести птахів на центральній частині міста може свідчити про нові зміни в локальній популяції та відкриває цікаві перспективи для подальших спостережень», — інформує заповідник.

Раніше у Чорнобилі помітили спритну ласку, яка змінює забарвлення хутра залежно від пори року. Так, взимку вона повністю біла, а влітку має коричневу спинку й біле черевце, що допомагає їй ховатися від ворогів і здобичі. Це спостереження свідчить про живу і різноманітну фауну, яка мешкає в зоні відчуження.