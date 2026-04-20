Есть ли в Припяти мутанты и кто на самом деле живет в городе-призраке: ответ ученого

Лиса в Чернобыльской зоне

Вместо монстров из фильмов ужасов в заброшенном городе Припять Вышгородского района Киевской области царит тишина, которую лишь изредка нарушают транзитные звери и птицы-высотки.

Денис Вишневский, заведующий отделом Чернобыльского заповедника, в интервью «РБК-Украина» развеял мифы о «постоянных жителях» зоны отчуждения.

Несмотря на массовую культуру, часто рисующую Чернобыльскую зону как приют для странных созданий, реальность оказалась более прозаической. Во время подготовки документального фильма Our Planet для Netflix ученые провели масштабное исследование с помощью ловушек, чтобы выяснить, кто сейчас «хозяйничает» в пустых многоэтажках.

Город-транзит: почему животные не хотят там жить?

Как оказалось, заброшенная Припять совсем не привлекает больших животных как постоянный дом.

«Сколько мы бы не ставили этих камер, поняли, что город неинтересен зверям. Они преимущественно используют его в качестве транзита», — объясняет Денис Вишневский.

По словам ученого, лоси и олени заходят в город преимущественно зимой, чтобы полакомиться тополем или другими лиственными деревьями, выросшими посреди улиц. Через компактность города любое крупное животное проходит его насквозь через 10 минут, спеша вернуться в лес или ближе к реке.

Настоящие жители Припяти

Если мутантов в городе нет, то кто занимает пустые квартиры и дворы? Список «постоянных жителей» достаточно краток:

Лисицы и зайцы, которые чувствуют себя наиболее уверенно и живут в пределах города на постоянной основе.

Сокол пустельга — это хищная птица, которая неожиданно нашла идеальные условия для гнездования на крышах и балконах многоэтажек. Бетонные высотки для него стали аналогом природных скал.

Следовательно, вместо радиационных аномалий природа Припяти демонстрирует только естественную прагматичность: животные выбирают город только тогда, когда он дает пищу или безопасное убежище на высоте.

