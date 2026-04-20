Київ
372
1 хв

Нічна атака на Київщину: є поранений, пошкоджені будинки, авто та басейн — фото наслідків

Унаслідок атаки є постраждалий — чоловік 1974 року народження, він перебуває у лікарні під наглядом лікарів, отримує всю необхідну допомогу.

Світлана Несчетна
Нічна атака на Київщину 20 квітня / © Поліція Київської області

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 20 квітня Росія атакувала дронами Київщину. У Броварському районі постраждала людина, також пошкоджено будинки.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

За його словами, ворог знову бив по мирних населених пунктах і по домівках людей, намагаючись зруйнувати звичне життя. Це черговий акт терору проти цивільних.

«На жаль, унаслідок атаки є постраждалий — чоловік 1974 року народження. Він ще перебуває у лікарні під наглядом лікарів, отримує всю необхідну допомогу. Стан постраждалого стабільний», — уточнив Калашник.

За даними посадовця, у Броварському районі зросла кількість пошкоджень. Зокрема, пошкоджено два приватні будинки, чотири транспортні засоби. Також вибиті вікна у квартирі багатоквартирного будинку та у приміщенні басейну.

«На місцях подій вже працюють усі оперативні служби. Робимо все можливе, щоб допомогти людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки», — резюмував Калашник.

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС у Київській області

Нагадаємо, експерти Міністерства оборони України дослідили північнокорейські ракети KN-23 та KN-24, якими Росія атакує українські міста, і виявили низку важливих технічних особливостей.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга заявив про те, що Російська Федерація готується до інтенсифікації повітряного терору, плануючи завдавати масованих ударів по території України до семи разів на місяць.

