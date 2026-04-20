Нічна атака на Київщину 20 квітня / © Поліція Київської області

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 20 квітня Росія атакувала дронами Київщину. У Броварському районі постраждала людина, також пошкоджено будинки.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

За його словами, ворог знову бив по мирних населених пунктах і по домівках людей, намагаючись зруйнувати звичне життя. Це черговий акт терору проти цивільних.

«На жаль, унаслідок атаки є постраждалий — чоловік 1974 року народження. Він ще перебуває у лікарні під наглядом лікарів, отримує всю необхідну допомогу. Стан постраждалого стабільний», — уточнив Калашник.

За даними посадовця, у Броварському районі зросла кількість пошкоджень. Зокрема, пошкоджено два приватні будинки, чотири транспортні засоби. Також вибиті вікна у квартирі багатоквартирного будинку та у приміщенні басейну.

«На місцях подій вже працюють усі оперативні служби. Робимо все можливе, щоб допомогти людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки», — резюмував Калашник.

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС у Київській області

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга заявив про те, що Російська Федерація готується до інтенсифікації повітряного терору, плануючи завдавати масованих ударів по території України до семи разів на місяць.