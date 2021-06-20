Коронавірус у Києві сьогодні: статистика на 20 червня

У Києві - 91 новий випадок коронавірусної хвороби.

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 20 червня – 212 188. Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (27), Дарницькому (17) та Оболонському (12) районах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також читайте Вакцинація від коронавірусу: у МОЗ назвали кількість щеплених українців станом на 20 червня

Станом на ранок 20 червня у Києві зафіксовано 91 новий випадок коронавірусу за добу. З них: 51 жінка віком від 21 до 79 років, 36 чоловіків віком від 20 до 81 років та 4 дівчинки від 5 до 17 років.

Крім того, зафіксовано 4 летальних випадки від вірусу (загалом - 5 175 випадків). Також за останню добу ушпиталили 5 хворих на коронавірус. 39 киян госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмонію.

Кличко акцентував, що за добу 74 людини подолали коронавірус. Загалом зареєстровано 202 522 людей, які видужали від COVID-19.

@merkieva

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 червня зафіксовано 479 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 24 людини, ще 755 одужали.

Коронавірус в Україні: у Києві закривають додаткові Covid-лікарні Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання