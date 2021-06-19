У Києві восьмий день розшукують неповнолітнього хлопця: фото, прикмети

Олександр Костюшко, 2004 року народження, пішов з дому 12 червня та дотепер не повернувся.
У Києві восьмий день розшукують неповнолітнього хлопця.
Олександ Костюшко, 2004 року народження, пішов з дому 12 червня та дотепер не повернувся.
Про це повідомляє Деснянське управління поліції Києва.
Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст близько 175 см, худорлявої статури, волосся коротке, кудряве, русого кольору.
Був одягнений у темну кофта, чорні спортивні штани, білі кросівки. Мав із собою жовто-чорний портфель.
"У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування неповнолітнього, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві з Центру соціально-психологічної реабілітації 17 червня зникла неповнолітня дівчина Софія Таравська.
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