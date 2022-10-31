Коронавірус атакує Київ, хворіють навіть немовлята: COVID-статистика за тиждень

Найкращою профілактикою коронавірусу та його тяжких наслідків є вакцинація.

У Києві за минулий тиждень виявили 725 випадків коронавірусу, наймолодшій інфікованій - 3 місяці, найстаршому хворому - 92 роки.

Про це повідомляють у Департаменті охорони здоров’я Києва.

Найбільше випадків коронавірусу протягом минулого тижня виявили в Деснянському районі – 195, у Дарницькому – 143 та в Дніпровському районі – 76 випадків.

Також читайте У Черкасах через поширення коронавірусу повертаються до маскового режиму у громадському транспорті та ТРЦ

Зазначається, що у результаті наслідків хвороби 20 людей померли, одужали –1567 людей.

Серед тих, хто минулого тижня захворів на коронавірус: 313 жінок віком від 19 до 90 років та 412 чоловіків віком від 18 до 92 років. Також COVID-19 виявили у 25 дівчаток від 3 місяців до 15 років і 28 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

Загалом у Києві зафіксовано 502 539 випадків захворювання, а також 9 341 смертей. Всього одужали 491 677 жителів столиці.

Наголошується, що найкращою профілактикою COVID-19 та його тяжких наслідків є вакцинація. Зробити її можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах.

Також отримати щеплення можна у Центрах масової вакцинації у ТРЦ. Крім того, на базі комунальних закладів охорони здоров’я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.

Нагадаємо, у Польщі зафіксували новий різновид COVID-штаму "Омікрон" під назвою "Цербер". Наразі, за даними МОЗ Польщі, у країні зберігається стабільна ситуація.

Раніше у КМДА попередили, що симптоми коронавірусу змінилися. За даними лікарів, сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту. У складних випадках коронавірус починає "бити" по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом.

Читайте також: