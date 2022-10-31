У метро Києва збільшили інтервали між поїздами: як зміниться графік

Від вівторка, 1 листопада, у Київському метрополітені збільшуються інтервали руху поїздів. У пікові години інтервали будуть становити чотири-п'ять хвилин, а в міжпік вісім-десять хвилин.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Зазначається, що змінити графік і збільшити інтервали між поїздами вирішили після моніторингу пасажиропотоків на станціях метро.

"Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію. У пріоритеті залишається безпека містян і гостей столиці, тому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, мешканці Києва просять владу встановити лави на усіх станціях метро. На сайті Київради з'явилася петиція і вже набрала необхідну кількість голосів. Станції метро використовуються як укриття під час повітряної тривоги, і люди змушені годинами сидіти на холодній підлозі або стояти.

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