Коронавирус атакует Киев, болеют даже младенцы: COVID-статистика за неделю

В Киеве за прошедшую неделю выявили 725 случаев коронавируса, самой молодой инфицированной – 3 месяца, самому старшему больному – 92 года.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киева.

Больше всего случаев коронавируса в течение прошлой недели выявили в Деснянском районе – 195, в Дарницком – 143 и в Днепровском районе – 76 случаев.

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Отмечается, что в результате последствий болезни 20 человек скончались, выздоровели –1567 человек.

Среди тех, кто на прошлой неделе заболел коронавирусом: 313 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 412 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. Также COVID-19 обнаружили у 25 девочек от 3 месяцев до 15 лет и 28 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

Всего в Киеве зафиксировано 502539 случаев заболевания, а также 9341 смертей. Всего поправились 491 677 жителей столицы.

Отмечается, что лучшей профилактикой COVID-19 и их тяжелых последствий является вакцинация. Сделать его можно в центрах первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центрах.

Также получить прививку можно в центрах массовой вакцинации в ТРЦ. Кроме того, на базе коммунальных здравоохранительных учреждений функционируют мобильные бригады, которые по заявкам могут выезжать на вакцинацию организованных коллективов.

Напомним, в Польше зафиксировали новую разновидность COVID-штамма "Омикрон" под названием "Цербер". По данным Минздрава Польши, в стране сохраняется стабильная ситуация.

Ранее в КГГА предупредили, что симптомы коронавируса изменились. По данным врачей, сегодня болезнь в легких формах может сказываться на расстройствах кишечно-желудочного тракта. В сложных случаях коронавирус начинает "бить" по сердечно-сосудистым и сосудисто-мозговым системам и даже проявляться инсультом или инфарктом.

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