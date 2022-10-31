На Київщині внаслідок ракетних ударів постраждали дві людини, одна з них – у важкому стані

У понеділок, 31 жовтня, Росія вчергове здійснила ракетний удар по території України. Внаслідок ударів у Київській області постраждали дві людини, одна з них – у важкому стані.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він також повідомив, що частина населених пунктів на Київщині залишилась без води та електропостачання.

"Маємо влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Частина Київської області — без світла. У деяких населених пунктах можлива відсутність водопостачання. На жаль, є дві постраждалі людини. Одна з них у важкому стані та перебуває у лікарні. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Внаслідок ракетної атаки є пошкодження приватних будівель. Надзвичайники продовжують працювати над ліквідацією наслідків.

Ракетний удар по Київщині 31 жовтня

У понеділок вранці, 31 жовтня, у Києві та області пролунала серія вибухів.

Пізніше у Києві виникли проблеми з електропостачанням, та мобільним зв'язком, без водопостачання залишилися 80% споживачів столиці.

У Київській області без електропостачання Вишгород, Ірпінь, Буча, Гостомель та Ворзель.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена.

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