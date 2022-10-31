У Києві люди вишикувалися в черги до бюветів: де безкоштовно набрати воду (мапа)

У Києві після ранкової російської атаки у багатьох районах відсутнє водопостачання. Мешканці столиці вишикувалися в черги до бюветів, де можна безкоштовно набрати воду.

ТСН.ua публікує список адрес, де розміщені бюветні комплекси:

вул. Ентузіастів, 21

вул. Райдужна, 17-21

на перетині вулиць Андріївська і Братська

вул. Петропавлівська, 14-26

на перетині вулиць Олександра Пироговського і Солом’янської

вул. Славгородська (парк “Партизанської слави”)

вул. Ревуцького, 32

вул. Сабурова, 9/61

вул. Сабурова 3

вул. Оноре де Бальзака, 63

бульвар Вигурівський, 6

вул. Милославська, 17-а

вул. Милославська, 35

вул. Радунська, 5

вул. Оноре де Бальзака, 80

вул. Драйзера, 32

вул. Закревського, 23

проспект Лісовий, 18

вул. Жукова, 29

вул. Жукова, 45-в

вул. Мілютенка, 7

Та ще 183 адреси. Всіх їх можна переглянути за посиланням на мапі Києва, яка була створена підприємством “Київводфонд”, де ви можете відшукати найближчий до вас бюветний комплекс.

На мапі синім кольором позначені ті бювети, які функціонують, а червоним - тимчасово несправні. Варто зазначити, що глибина всіх бюветних комплексів Києва - від 90 до 340 метрів. Ці води (юрського і сеноманського горизонтів) вважаються захищеними від зовнішнього впливу.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, коли в столиці з'являться вода та світло.

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