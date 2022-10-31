Жителів Київщини тимчасово можуть переселяти до інших областей: голова ОВА пояснив нюанси

Влада Київщини розглядає кілька сценаріїв подальших подій під час холодів.
Жителів Київщини взимку можуть тимчасово переселити до інших регіонів у разі критичної ситуації в енергетиці. Їх можуть перевезти до тих регіонів, де ситуація більш стабільна
Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба днями заявив в інтерв’ю польському виданню Onet.
Керівник області наголосив, що нині Україна переживає безпрецедентну енергетичну кризу. За його словами, наразі вживаються заходи всі, щоб забезпечити жителів Київської області опаленням.
"Є й інший сценарій: якщо ми розуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що її неможливо швидко вирішити, створюється план тимчасового транспортування людей у регіони, де ситуація стабільніша. Ми готуємося до всіх варіантів", - висловився він.
Олексій Кулеба уточнив, що на Київщині планують відкрити під час холодів 754 пункти обігріву. Там можна буде зігрітися, взяти теплий одяг, зарядити телефон і перекусити.
"Ми вже створили інтерактивну карту, де люди можуть швидко побачити, де найближчий теплопункт. Там усі охочі зможуть запастися теплим одягом та продуктами харчування, зарядити мобільні телефони та перечекати кризові моменти", - розповів Кулеба.
Вже сьогодні, 31 жовтня, Кулеба запевнив, що наразі все контрольовано і наразі нікого евакуйовувати не збираються.
"Ніхто нікуди не їде, ніхто нікого не збирається переселяти. Ми всі залишаємося на своїх місцях, працюємо, відбудовуємо нашу країну, наскільки це можливо під час війни", - сказав він.
Голова ОВА пообіцяв сповіщати мешканців Київщини про те, що відбувається з критичною інфраструктурою.
"І будемо давати плай дій, якщо ситуація буде погіршуватися. Але зараз треба зберігати спокій і тримати свій фронт", - підсумував він.
Нагадаємо, зранку 31 жовтня війська РФ знову вдарили по Київщині. У результаті обстрілу частина Київського регіону залишилася без електроенергії та водопостачання.
Крім того, постраждали дві людини, одна з них – у важкому стані.
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