Жителів Київщини тимчасово можуть переселяти до інших областей: голова ОВА пояснив нюанси

Влада Київщини розглядає кілька сценаріїв подальших подій під час холодів.

Жителів Київщини взимку можуть тимчасово переселити до інших регіонів у разі критичної ситуації в енергетиці. Їх можуть перевезти до тих регіонів, де ситуація більш стабільна

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба днями заявив в інтерв’ю польському виданню Onet.

Керівник області наголосив, що нині Україна переживає безпрецедентну енергетичну кризу. За його словами, наразі вживаються заходи всі, щоб забезпечити жителів Київської області опаленням.

" Є й інший сценарій: якщо ми розуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що її неможливо швидко вирішити, створюється план тимчасового транспортування людей у ​​регіони, де ситуація стабільніша. Ми готуємося до всіх варіантів ", - висловився він.

Олексій Кулеба уточнив, що на Київщині планують відкрити під час холодів 754 пункти обігріву. Там можна буде зігрітися, взяти теплий одяг, зарядити телефон і перекусити.

"Ми вже створили інтерактивну карту, де люди можуть швидко побачити, де найближчий теплопункт. Там усі охочі зможуть запастися теплим одягом та продуктами харчування, зарядити мобільні телефони та перечекати кризові моменти", - розповів Кулеба.

Вже сьогодні, 31 жовтня, Кулеба запевнив, що наразі все контрольовано і наразі нікого евакуйовувати не збираються.

"Ніхто нікуди не їде, ніхто нікого не збирається переселяти. Ми всі залишаємося на своїх місцях, працюємо, відбудовуємо нашу країну, наскільки це можливо під час війни", - сказав він.

Голова ОВА пообіцяв сповіщати мешканців Київщини про те, що відбувається з критичною інфраструктурою.

"І будемо давати плай дій, якщо ситуація буде погіршуватися. Але зараз треба зберігати спокій і тримати свій фронт", - підсумував він.

Нагадаємо, зранку 31 жовтня війська РФ знову вдарили по Київщині. У результаті обстрілу частина Київського регіону залишилася без електроенергії та водопостачання.

Крім того, постраждали дві людини, одна з них – у важкому стані.

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