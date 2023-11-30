Торік столицю України виключили з рейтингу через повномасштабну військову агресію РФ.
Київ потрапив до рейтингу найдорожчих для життя міст світу. Він посів 132-е місце (зі 173) у цьому рейтингу.
Список опублікував Economist Intelligence Unit.
Торік столицю України виключили з рейтингу через повномасштабну військову агресію Російської Федерації. У 2021 році Київ посідав 118-е місце у цьому рейтингу.
Сінгапур зберіг статус найдорожчого міста світу вдев’яте за останні 11 років.
У першу десятку також увійшли три міста зі США – Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Сан-Франциско.
Чотири із Західної Європи – Цюрих, Женева, Париж і Копенгаген.
Топ-10 дорогих міст світу для проживання 2023 року:
- Цюрих (Швейцарія) і Сінгапур
- Женева (Швейцарія) та Нью-Йорк (США)
- Гонконг (Китай)
- Лос-Анджелес (США)
- Париж (Франція)
- Тель-Авів (Ізраїль) і Копенгаген (Данія)
- Сан-Франциско (США)
Топ-10 дешевих міст світу:
- Дамаск (Сирія)
- Тегеран (Іран)
- Триполі (Лівія)
- Карачі (Пакистан)
- Ташкент (Узбекистан)
- Туніс (Північна Африка)
- Лусака (Замбія)
- Ахмедабад (Індія)
- Лагос (Нігерія)
- Буенос-Айрес (Аргентина) і Ченнай (Індія)
За даними дослідження, у середньому ціни у великих містах зросли на 7,4% у річному обчисленні у місцевій валюті на більш ніж 200 широко використовуваних товарів і послуг.
Нагадаємо, вперше за 40 років у Києві зафіксовано рекорд добової кількості опадів.
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