Торік столицю України виключили з рейтингу через повномасштабну військову агресію РФ.

Київ потрапив до рейтингу найдорожчих для життя міст світу. Він посів 132-е місце (зі 173) у цьому рейтингу.

Список опублікував Economist Intelligence Unit.

Торік столицю України виключили з рейтингу через повномасштабну військову агресію Російської Федерації. У 2021 році Київ посідав 118-е місце у цьому рейтингу.

Сінгапур зберіг статус найдорожчого міста світу вдев’яте за останні 11 років.

У першу десятку також увійшли три міста зі США – Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Сан-Франциско.

Чотири із Західної Європи – Цюрих, Женева, Париж і Копенгаген.

Топ-10 дорогих міст світу для проживання 2023 року:

Цюрих (Швейцарія) і Сінгапур

Женева (Швейцарія) та Нью-Йорк (США)

Гонконг (Китай)

Лос-Анджелес (США)

Париж (Франція)

Тель-Авів (Ізраїль) і Копенгаген (Данія)

Сан-Франциско (США)

Топ-10 дешевих міст світу:

Дамаск (Сирія)

Тегеран (Іран)

Триполі (Лівія)

Карачі (Пакистан)

Ташкент (Узбекистан)

Туніс (Північна Африка)

Лусака (Замбія)

Ахмедабад (Індія)

Лагос (Нігерія)

Буенос-Айрес (Аргентина) і Ченнай (Індія)

За даними дослідження, у середньому ціни у великих містах зросли на 7,4% у річному обчисленні у місцевій валюті на більш ніж 200 широко використовуваних товарів і послуг.

Нагадаємо, вперше за 40 років у Києві зафіксовано рекорд добової кількості опадів.

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