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Вперше за 40 років: у Києві зафіксовано рекорд добової кількості опадів

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Вперше за 40 років: у Києві зафіксовано рекорд добової кількості опадів

Рекорд добової кількості опадів у Києві / Фото: КМДА

Попередній рекорд був встановлений 1983 року.

У Києві 29 листопада зафіксували рекорд добової кількості опадів. 

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції, 29 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів — 17,5 мм”, — йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, це на 0,4 мм перевищило попередній рекордний показник 1983 року для цього дня.

Раніше ми писали, що середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуса вища кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми.

У цифрах це від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла), тобто на 6-8 градусів холодніше, ніж у листопаді, повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко. 

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Дата публікації
Перегляди
289
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