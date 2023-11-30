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Киев попал в рейтинг самых дорогих для жизни городов мира

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Киев попал в рейтинг самых дорогих для жизни городов мира

Киев / Фото: pixabay.com

В прошлом году столицу Украины исключили из рейтинга из-за полномасштабной военной агрессии РФ.

Киев попал в рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Он занял 132 место (из 173) в этом рейтинге.

Список опубликовал Economist Intelligence Unit.

В прошлом году столицу Украины исключили из рейтинга из-за полномасштабной военной агрессии Российской Федерации. В 2021 году Киев занимал 118 место в этом рейтинге.

Сингапур сохранил статус самого дорогого города мира в девятый раз за последние 11 лет.

В первую десятку также вошли три города из США – Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Четыре из Западной Европы – Цюрих, Женева, Париж и Копенгаген.

Топ-10 дорогих городов мира для проживания в 2023 году:

  • Цюрих (Швейцария) и Сингапур
  • Женева (Швейцария) и Нью-Йорк (США)
  • Гонконг (Китай)
  • Лос-Анджелес (США)
  • Париж (Франция)
  • Тель-Авив (Израиль) и Копенгаген (Дания)
  • Сан-Франциско (США)

Топ-10 дешевых городов мира:

  • Дамаск (Сирия)
  • Тегеран (Иран)
  • Триполи (Ливия)
  • Карачи (Пакистан)
  • Ташкент (Узбекистан)
  • Тунис (Северная Африка)
  • Лусака (Замбия)
  • Ахмедабад (Индия)
  • Лагос (Нигерия)
  • Буэнос-Айрес (Аргентина) и Ченнай (Индия)

По данным исследования, в среднем цены в крупных городах выросли на 7,4% в годовом исчислении в местной валюте более чем на 200 широко используемых товаров и услуг.

Напомним, впервые за 40 лет в Киеве зафиксирован рекорд суточного количества осадков.

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Дата публикации
Просмотры
433
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