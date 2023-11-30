В прошлом году столицу Украины исключили из рейтинга из-за полномасштабной военной агрессии РФ.
Киев попал в рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Он занял 132 место (из 173) в этом рейтинге.
Список опубликовал Economist Intelligence Unit.
В прошлом году столицу Украины исключили из рейтинга из-за полномасштабной военной агрессии Российской Федерации. В 2021 году Киев занимал 118 место в этом рейтинге.
Сингапур сохранил статус самого дорогого города мира в девятый раз за последние 11 лет.
В первую десятку также вошли три города из США – Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Четыре из Западной Европы – Цюрих, Женева, Париж и Копенгаген.
Топ-10 дорогих городов мира для проживания в 2023 году:
- Цюрих (Швейцария) и Сингапур
- Женева (Швейцария) и Нью-Йорк (США)
- Гонконг (Китай)
- Лос-Анджелес (США)
- Париж (Франция)
- Тель-Авив (Израиль) и Копенгаген (Дания)
- Сан-Франциско (США)
Топ-10 дешевых городов мира:
- Дамаск (Сирия)
- Тегеран (Иран)
- Триполи (Ливия)
- Карачи (Пакистан)
- Ташкент (Узбекистан)
- Тунис (Северная Африка)
- Лусака (Замбия)
- Ахмедабад (Индия)
- Лагос (Нигерия)
- Буэнос-Айрес (Аргентина) и Ченнай (Индия)
По данным исследования, в среднем цены в крупных городах выросли на 7,4% в годовом исчислении в местной валюте более чем на 200 широко используемых товаров и услуг.
Напомним, впервые за 40 лет в Киеве зафиксирован рекорд суточного количества осадков.
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