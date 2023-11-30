В прошлом году столицу Украины исключили из рейтинга из-за полномасштабной военной агрессии РФ.

Киев попал в рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Он занял 132 место (из 173) в этом рейтинге.

Список опубликовал Economist Intelligence Unit.

В прошлом году столицу Украины исключили из рейтинга из-за полномасштабной военной агрессии Российской Федерации. В 2021 году Киев занимал 118 место в этом рейтинге.

Сингапур сохранил статус самого дорогого города мира в девятый раз за последние 11 лет.

В первую десятку также вошли три города из США – Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Четыре из Западной Европы – Цюрих, Женева, Париж и Копенгаген.

Топ-10 дорогих городов мира для проживания в 2023 году:

Цюрих (Швейцария) и Сингапур

Женева (Швейцария) и Нью-Йорк (США)

Гонконг (Китай)

Лос-Анджелес (США)

Париж (Франция)

Тель-Авив (Израиль) и Копенгаген (Дания)

Сан-Франциско (США)

Топ-10 дешевых городов мира:

Дамаск (Сирия)

Тегеран (Иран)

Триполи (Ливия)

Карачи (Пакистан)

Ташкент (Узбекистан)

Тунис (Северная Африка)

Лусака (Замбия)

Ахмедабад (Индия)

Лагос (Нигерия)

Буэнос-Айрес (Аргентина) и Ченнай (Индия)

По данным исследования, в среднем цены в крупных городах выросли на 7,4% в годовом исчислении в местной валюте более чем на 200 широко используемых товаров и услуг.

Напомним, впервые за 40 лет в Киеве зафиксирован рекорд суточного количества осадков.

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