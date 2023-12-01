У Києві можуть з’явитися вулиці Руслани Писанки, Дениса Монастирського та Джона Толкіна

У Києві місцева влада пропонує перейменувати низку столичних вулиць. Відповідне голосування було запущено у розділі "Електронна демократія" застосунку "Київ Цифровий". Йдеться про дев'ять топонімів, пов’язаних із Росією або радянським ідеологічним спадком.

Киянам пропонують перейменувати вулиці Булгакова, Огарьова, Туполєва, Червонозаводську, Петра Запорожця, Повітрофлотський проспект, провулок Яблочкова, вулиці Сурикова та Білгородську.

Вулицю Булгакова пропонують назвати іменами відомих іноземних діячів, Шарля де Голля, Фрідріха Шиллера чи Вахтанга Кікабідзе, українських митців Івана Карпенка-Карого чи Степана Чарнецького, ідеолога націоналізму Дмитра Донцова, а альтернативною назвою обрали нейтральну – “вул. Люксембурзька”.

Також читайте Київ потрапив до рейтингу найдорожчих для життя міст світу

Серед цікавих варіантів нової назви вул. Туполєва – “ім. Джона Толкіна” (автор фентезійної саги “Володар кілець”) чи просто “Мрії” на честь знищеного літака Ан-225 (вулиця йде повз виробничі потужності заводу ім. Антонова).

Повітрофлотському проспекту пропонують дати назви на честь Франкліна Рузвельта та Джеральда Форда , зазначається, що імена американських політичних діячів були “рекомендовані робочою групою”. Також його пропонують назвати на честь Євросоюзу та Повітряних Сил.

Ще одна пропозиція стосується вул. Білгородської. Топонім, названий на честь російського міста Бєлгорода (Білгорода), пропонують назвати іменем української телеведучої Руслани Писанки.

Крім того, у застосунку “Київ Цифровий” пропонують проголосувати за перейменування вулиці Сурикова на честь загиблого глави МВС Монастирського.

Опитування щодо перейменування низки столичних топонімів проводиться до 8 грудня.

Нагадаємо, у Києві частково відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом.

Читайте також: