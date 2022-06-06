Київ – основна ціль РФ, тому постійно під загрозою – Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр попередила киян, що столиця і надалі може бути мішенню для російських ракет.
Київ досі залишається головною ціллю російських окупантів, тому його жителі постійно перебувають під загрозою.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Ми говорили відверто: Київ постійно під загрозою. Дійсно люди повертаються (до столиці. – Ред.). Але все одно, війна – в гарячій фазі. Київ був основною ціллю Російської Федерації, нею і залишається", – наголосила Маляр.
Нагадаємо, вранці 5 червня вперше з кінця квітня у Києві пролунали вибухи – у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.
- Відомо про одну постраждалу жінку. Її ушпиталили до медзакладу.
- Командування Повітряних Сил ЗСУ зазначило, що ворожі ракети, які вдарили по Києву, випустили з літаків Ту-95 з Каспійського моря. Одну ціль ЗСУ вдалося знищити.
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що ворожі ракети влучили у один військовий об'єкт та один об'єкт цивільної інфраструктури.
- Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін уточнив, що цивільним об'єктом, по якому влучили російські ракети, є Дарницький вагоноремонтний завод (ДВРЗ).