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Київ – основна ціль РФ, тому постійно під загрозою – Міноборони

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Київ – основна ціль РФ, тому постійно під загрозою – Міноборони

Фото: Getty Images

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр попередила киян, що столиця і надалі може бути мішенню для російських ракет.

Київ досі залишається головною ціллю російських окупантів, тому його жителі постійно перебувають під загрозою.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми говорили відверто: Київ постійно під загрозою. Дійсно люди повертаються (до столиці. – Ред.). Але все одно, війна – в гарячій фазі. Київ був основною ціллю Російської Федерації, нею і залишається", – наголосила Маляр.

Нагадаємо, вранці 5 червня вперше з кінця квітня у Києві пролунали вибухи – у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. 

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