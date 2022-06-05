Ракетний удар по Києву: росіяни поцілили в об'єкт військової інфраструктури

Ракетний удар по Києву: росіяни поцілили в об'єкт військової інфраструктури

Під час обстрілу Києва ворожі ракети влучили у один військовий об'єкт та один об'єкт цивільної інфраструктури.

Вранці 5 червня російські окупанти випустили у бік Києва п'ять ракет. Одна з них потрапила у військовий об'єкт.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Все, що наразі можна говорити, – жертв, на щастя, немає. Одна людина поранена і перебуває в лікарні. Можемо говорити, що це один об'єкт військової інфраструктури (куди влучила ракета. – Ред.) та один об'єкт цивільної інфраструктури", – повідомив Денисенко.

Своєю чергою голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін уточнив, що цивільним об'єктом, по якому влучили російські ракети, є Дарницький вагоноремонтний завод (ДВРЗ).

Нагадаємо, вибухи у Києві пролунали близько 5:00 ранку у Дніпровському та Дарницькому районах. За словами радника голови Офісу Президента Сергія Лещенка, вороги поцілили по об'єктах залізниці.

Відомо про одну постраждалу жінку. Її ушпиталили до медзакладу.

Командування Повітряних Сил ЗСУ зазначило, що ворожі ракети, які вдарили по Києву, випустили з літаків Ту-95 з Каспійського моря. Одну ціль ЗСУ вдалося знищити.

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