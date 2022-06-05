Андрій Бєдняков емоційно прокоментував вранішній обстріл Києва: "Як ви за*бали"

Ведучий та шоумен Андрій Бєдняков прокоментував вранішній обстріл російськими військами Києва.

На сторінці в Instagram Андрій Бєдняков розмістив світлину вранішнього обстрілу Києва та порушив свій принцип говорити виключно українською, аби його зрозуміли росіяни.

Так, шоумен написав, що дуже хоче, аби росіяни відчули, що таке чути нескінченні сирени та постійно ховатися у підвалі:

"Я так хочу, щоб ви теж чули сирени. Я хочу, щоб ви теж знали, що таке спускатися в підвали. Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за*бали", - написав, не стримуючи емоцій Бєдняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

Також він наперед попросив не писати йому повідомлення, на кшталт "навіщо ви бажаєте смерті людям":

"Не треба тільки перекладати з хворої голови на здорову. Не пишіть мені "Навіщо ви бажаєте смерті всім людям?", "Ми не підтримуємо" тощо. По-перше, я смерті ніколи не бажав. Це не моя історія. Я просто хочу, щоб любителі Z і V зазнали таких самих почуттів, як і жителі нашої країни! На цьому крапка", - додав ведучий.

Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, що вранці 5 червня російські війська випустили чотири ракети по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що розташований на лівому березі Києва. Вибухи у Києві пролунали близько 5:00 ранку у Дніпровському та Дарницькому районах. За словами радника голови Офісу Президента Сергія Лещенка, окупанти поцілили по об'єктах залізниці.

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