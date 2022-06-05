На Київщині продовжують виявляти жертв окупантів: знайшли ще одного розстріляного мешканця (фото)

На Київщині продовжують виявляти жертв окупантів: знайшли ще одного розстріляного мешканця (фото)

За попередніми даними, цивільного жителя російські загарбники застрелили з вогнепальної зброї в голову.

Поліція продовжує фіксувати злочини армії РФ у Київській області, які безжально вбивали мирних мешканців. Правоохоронці виявили тіло розстріляного 41-річного чоловіка.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Нещодавно у лісі біля села Вишеград, де були позиції армії Російської Федерації, знайшли тіло чоловіка.

"Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого" - йдеться у повідомленні.

Поліцейські Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та направили на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті.

Нагадаємо, на Київщині ексгумовано понад 1,3 тисячі тіл мирних мешканців.

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