"Київ Цифровий" повертає оплату паркувань: деталі

У такий спосіб можна паркуватися комфортно і без штрафів.

У понеділок, 24 липня у Києві відновиться оплата паркування. Послуга повернеться у додаток.

Про це повідомляє "Київ Цифровий".

Що потрібно знати

оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку;

ви можете встановити автоматичне завершення: щойно почнете паркування в застосунку, натисніть на позначку "годинника" та вибирайте, о котрій його зупинити;

оплачуйте паркування лише в будні;

паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00.

Крім того, є можливість заощаджувати за допомогою паркувального абонемента. Щоб придбати його, потрібно:

Перейти у "Сервіси водія" – "Паркувальні абонементи" і натиснути "Придбати абонемент". Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати. Натиснути "Придбати".

У "Київ Цифровий" також закликали не оплачувати за паркування готівкою. Якщо хтось буде вимагати у вас оплату – це шахраї, тож можна сміливо викликати поліцію.

Нагадаємо, раніше у столиці України тимчасово призупинили оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Такий тимчасовий захід був пов'язаний із судовим процесом щодо вартості паркування. У цей проміжок часу інспектори не штрафували водіїв за несплату паркування.

Читайте також: