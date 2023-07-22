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"Київ Цифровий" повертає оплату паркувань: деталі

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Київ Цифровий" повертає оплату паркувань: деталі

Фото: Associated Press

У такий спосіб можна паркуватися комфортно і без штрафів.

У понеділок, 24 липня у Києві відновиться оплата паркування. Послуга повернеться у додаток.

Про це повідомляє "Київ Цифровий".

Що потрібно знати

  • оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку;
  • ви можете встановити автоматичне завершення: щойно почнете паркування в застосунку, натисніть на позначку "годинника" та вибирайте, о котрій його зупинити;
  • оплачуйте паркування лише в будні;
  • паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00. 

Крім того, є можливість заощаджувати за допомогою паркувального абонемента. Щоб придбати його, потрібно:

  1. Перейти у "Сервіси водія" – "Паркувальні абонементи" і натиснути "Придбати абонемент".
  2. Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати.
  3. Натиснути "Придбати".

У "Київ Цифровий" також закликали не оплачувати за паркування готівкою. Якщо хтось буде вимагати у вас оплату – це шахраї, тож можна сміливо викликати поліцію.

Нагадаємо, раніше у столиці України тимчасово призупинили оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Такий тимчасовий захід був пов'язаний із судовим процесом щодо вартості паркування. У цей проміжок часу інспектори не штрафували водіїв за несплату паркування.

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Дата публікації
Перегляди
85
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