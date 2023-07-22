"Київ Цифровий" повертає оплату паркувань: деталі

У такий спосіб можна паркуватися комфортно і без штрафів.
У понеділок, 24 липня у Києві відновиться оплата паркування. Послуга повернеться у додаток.
Про це повідомляє "Київ Цифровий".
Що потрібно знати
- оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку;
- ви можете встановити автоматичне завершення: щойно почнете паркування в застосунку, натисніть на позначку "годинника" та вибирайте, о котрій його зупинити;
- оплачуйте паркування лише в будні;
- паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00.
Крім того, є можливість заощаджувати за допомогою паркувального абонемента. Щоб придбати його, потрібно:
- Перейти у "Сервіси водія" – "Паркувальні абонементи" і натиснути "Придбати абонемент".
- Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати.
- Натиснути "Придбати".
У "Київ Цифровий" також закликали не оплачувати за паркування готівкою. Якщо хтось буде вимагати у вас оплату – це шахраї, тож можна сміливо викликати поліцію.
Нагадаємо, раніше у столиці України тимчасово призупинили оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Такий тимчасовий захід був пов'язаний із судовим процесом щодо вартості паркування. У цей проміжок часу інспектори не штрафували водіїв за несплату паркування.
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