В Ірпені 22-річна дівчина вистрибнула з вікна: що передувало (фото)

Стрибнувши з 4 поверху, потерпіла упала на крівлю під‘їзду.
В Ірпені Київської області 22-річна дівчина вистрибнула з вікна.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Надзвичайна подія сталася напередодні, близько 21 години.
"Стрибнувши з четвертого поверху, потерпіла упала на крівлю під‘їзду. Очевидці терміново викликали швидку та поліцію. Медики попередньо встановили в дівчини забій хребта", - йдеться у повідомленні.
Як встановили поліцейські Бучанського управління поліції Київщини, перед трагедією дівчина перебувала у квартирі сама, вживала спиртне.
Правоохоронці продовжують зʼясовувати обставини події.
Поліція Київщини закликає приділяти посилену увагу людям, які перебувають у важкому емоційному стані. "Якщо ж ви почуваєтесь зле, невідкладно звертайтеся по допомогу до фахівців! Бережіть своє життя", - просять у поліції.
Нагадаємо, у Києві в пологовому за дивних обставин померла 36-річна породілля.
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