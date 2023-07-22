В Ірпені 22-річна дівчина вистрибнула з вікна: що передувало (фото)

Стрибнувши з 4 поверху, потерпіла упала на крівлю під‘їзду.

В Ірпені Київської області 22-річна дівчина вистрибнула з вікна.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Надзвичайна подія сталася напередодні, близько 21 години.

"Стрибнувши з четвертого поверху, потерпіла упала на крівлю під‘їзду. Очевидці терміново викликали швидку та поліцію. Медики попередньо встановили в дівчини забій хребта", - йдеться у повідомленні.

Як встановили поліцейські Бучанського управління поліції Київщини, перед трагедією дівчина перебувала у квартирі сама, вживала спиртне.

Перед падінням дівчина вживала алкоголь

Правоохоронці продовжують зʼясовувати обставини події.

Поліція закликає приділяти посилену увагу людям, які перебувають у важкому емоційному стані

Поліція Київщини закликає приділяти посилену увагу людям, які перебувають у важкому емоційному стані. "Якщо ж ви почуваєтесь зле, невідкладно звертайтеся по допомогу до фахівців! Бережіть своє життя", - просять у поліції.

Нагадаємо, у Києві в пологовому за дивних обставин померла 36-річна породілля.

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