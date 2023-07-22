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Розмінування Київщини: знищено вже до пів мільйона мін, але треба очистити від вибухівки ще тисячі гектарів полів

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Розмінування Київщини: знищено вже до пів мільйона мін, але треба очистити від вибухівки ще тисячі гектарів полів

Підпорядковані МВС структури знищили вже до пів мільйона мін / Фото: із соцмереж

Сапери чекають машинно-механічного розмінування для пришвидшення процесу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Київська область все ще не розмінована, і там працюють вибухотехніки МВС.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Попри це територія, де триває активне життя, вже практично розмінована.

Однак міністр нагадує про великі обсяги робіт в тисячі гектарів полів, які необхідно ще очищати від вибухівки.

Наразі сапери очікують машинно-механічного розмінування для пришвидшення процесу.

За словами Клименка, підпорядковані МВС структури знищили вже до пів мільйона мін.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі. Вибухонебезпечні предмети забруднили територію країни розміром приблизно з Флориду чи Уругвай. На розмінування знадобляться десятки років та мільярди доларів. За півтора року повномасштабної війни територія України забруднена наземними мінами, бомбами, що не розірвалися, а також артилерійськими снарядами тощо. 

Звіт GLOBSEC аналітичного центру зі Словаччини свідчить, що близько 30% України вимагатимуть тривалих, дорогих і небезпечних операцій з очищення. 

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