Розмінування Київщини: знищено вже до пів мільйона мін, але треба очистити від вибухівки ще тисячі гектарів полів

Сапери чекають машинно-механічного розмінування для пришвидшення процесу.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Київська область все ще не розмінована, і там працюють вибухотехніки МВС.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Попри це територія, де триває активне життя, вже практично розмінована.
Однак міністр нагадує про великі обсяги робіт в тисячі гектарів полів, які необхідно ще очищати від вибухівки.
Наразі сапери очікують машинно-механічного розмінування для пришвидшення процесу.
За словами Клименка, підпорядковані МВС структури знищили вже до пів мільйона мін.
Нагадаємо, внаслідок бойових дій наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі. Вибухонебезпечні предмети забруднили територію країни розміром приблизно з Флориду чи Уругвай. На розмінування знадобляться десятки років та мільярди доларів. За півтора року повномасштабної війни територія України забруднена наземними мінами, бомбами, що не розірвалися, а також артилерійськими снарядами тощо.
Звіт GLOBSEC аналітичного центру зі Словаччини свідчить, що близько 30% України вимагатимуть тривалих, дорогих і небезпечних операцій з очищення.