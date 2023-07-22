На фронті загинув молодий київський скрипаль Давид Якушин

У перші ж дні повномасштабної війни хлопець пішов захищати Україну, обравши замість кар’єри музиканта шлях захисника.
На фронті загинув молодий київський скрипаль та військовослужбовець ЗСУ Давид Якушин.
Про смерть талановитого юнака повідомив лідер гурту "Хорея козацька", військовослужбовець тероборони ЗСУ Тарас Компаніченко у Facebook.
"Давид Якушин на щиті… Плачу і ридаю… Дитино наша золота… Скрипаль, сопілкар, юний пастушок Христа Рожденного… Доброволець, воїн, лицар. Прости нас. Вічна слава! Вічна дяка!" — написав Компаніченко.
Музикант згадав, як ще декілька років тому він разом з юним Давидом Якушиним виступали разом у різдвяних вертепах, де полеглий герой виконував роль Пастушка.
Мама Давида Оксана Якушина залишила зворушливий допис про останню переписку з сином у якій він розповідав, як у тепловізор бачив мишу і зайчика.
"Остання переписка з сином. Тепер маю навчитись спілкуватися з ним в інший спосіб", - написала мати.
На сторінці мами також є відео з одного з виступів її сина з підписом: "14 лютого 2022 року. Давид Якушин — перша скрипка. Мій синочка золотий грає для нас. Тепер навічно з неба".
14 лютого 2022 року.. Давид Якушин - перша скрипка. Мій синочка золотий грає для нас.. Тепер навічно з небаОпубліковано Oksana Yakushina Пʼятниця, 21 липня 2023 р.
Нагадаємо, 15 липня поблизу Бахмута, що на Донеччині, загинув молодий військовий з Ірпеня Владислав Лихошва. У березні цього року бійцю виповнився 21 рік. У відносно мирному житті він займався спортом та з дитинства грав за хокейний клуб "Автомобіліст". Після закінчення школи хлопець пішов служити на строкову службу, а згодом, після загострення війни, приєднався до лав Збройних сил України, де служив у 3-й окремій штурмовій бригаді.
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