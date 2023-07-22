На Київщині власницю притулку підозрюють в жорстокому поводженні з собаками: шокувальні фото

Мешканці Українки поскаржилися на власницю притулку для тварин в поліцію.

На Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами на власницю притулку для чотирилапих.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Днями до поліції надійшло повідомлення від стурбованих жителів міста Українка на Київщині щодо неналежного утримання собак власницею місцевого притулку.

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Поліція провела ретельне розслідування і встановила всі деталі інциденту. Завдяки пильним громадянам і оперативній реакції поліцейських правопорушників притягнули до відповідальності.

Наразі відкрито кримінальне провадження щодо жорстокого поводження із тваринами (ч.1 ст. 299 ККУ).

Собак утримують в жахливих умовах

Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, проти киянки, яка "зірвалася" на власного песика під час прогулянки, відкрили кримінальну справу.

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