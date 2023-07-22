"Киев Цифровой" возвращает оплату парковок: детали

Таким образом можно парковаться комфортно и без штрафов.

В понедельник, 24 июля, в Киеве возобновится оплата парковки. Услуга вернется в приложение.

Об этом сообщает "Киев Цифровой".

Что нужно знать

оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении;

вы можете установить автоматическое завершение: как только начнете парковку в приложении, нажмите на отметку "часов" и выбирайте, о которой его остановить;

оплачивайте парковку только в будни;

парковка на муниципальных паркингах платна с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00.

Кроме того, есть возможность экономить с помощью парковочного абонемента. Чтобы приобрести его, нужно:

Перейти в "Сервисы водителя" – "Парковочные абонементы" и нажать "Купить абонемент". Ввести номер авто, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты. Нажмите "Купить".

В "Киев Цифровой" также призвали не оплачивать парковку наличными. Если кто-то будет требовать у вас оплату – это мошенники, так что можно смело вызвать полицию.

Напомним, ранее в столице Украины временно приостановили оплату парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис". Такая временная мера была связана с судебным процессом по стоимости парковки. В этот промежуток времени инспекторы не штрафовали водителей за неуплату парковки.

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