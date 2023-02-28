Кіберполіція знайшла адміністратора Telegram-каналу "ЧВК Редан" в Україні: що відомо

Кіберполіція знайшла адміністратора Telegram-каналу "ЧВК Редан" в Україні. Ним виявився 16-річний житель Дніпра.

Telegram-канал заблоковано.

Про це повідомила пресслужба НПУ.

З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.

Адміністратор зазначив, що у групу "ЧВК Редан" входили близько 2500 учасників.

За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами, тож для популяризації ресурсу він використав назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США.

Кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху Ним виявився 16-річний житель Дніпра. Телеграм-канал заблоковано. За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами, тож для популяризації ресурсу він використав назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США. Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, який адміністрував неповнолітній. З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. Нагадаємо: Національна поліція заблокувала 18 телеграм-каналів та груп, які були створені для проведення російської ІПСО, дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Кіберполіція Опубліковано Національна поліція України Вівторок, 28 лютого 2023 р.

Нагадаємо, Національна поліція заблокувала 18 телеграм-каналів та груп, які були створені для проведення російської ІПСО, дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Раніше повідомлялось, що у Києві 59 юнаків вийшли на бійку.

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