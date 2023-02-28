"Нічим годувати": у Києві без корму залишились десятки котів, яких раніше військовий вивіз з-під обстрілів

У Києві небайдужих просять допомогти притулку для котів, які вже майже тиждень практично голодують. Тваринами займається жінка загиблого військового, який раніше вивіз з-під обстрілів 57 котів.

Про це повідомила на своїй сторінці у Оксана Юр'єва.

"Зараз нема чим годувати притулок. Якщо у когось буде можливість поділитися кормами, людина просить будь-який, хоч найдешевший, буду дуже вдячна. Нині вже тиждень котики практично голодують", - написала знайома доглядальниці котів.

За словами жінки, тваринами опікується дружина загиблого українського військового.

"Я колись писала пост, про військового, який вивіз з-під обстрілів 57 кішечок і сам загинув. Нині цим займається дружина, але вона на пенсії, а виплат ще не було. Якщо хтось зможе поділитися кормом, напишіть або зателефонуйте, номер залишу свій і Ані", - попросила Оксана Юр'єва.

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Феоктістова Анна.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як сестри-киянки евакуювали 47 котів та собаку під час наступу російської армії на столицю.

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