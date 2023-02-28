Зґвалтував жінку на Київщині: російському військовому повідомлено про підозру

Російському військовому, який під час окупації зґвалтував жінку на Київщині, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Підозрюваний – 27-річний військовослужбовець 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) збройних сил Російської Федерації, родом із села Догой Республіки Бурятія", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, в березні 2022 року він разом з іншими військовими ЗС РФ окупували один з населених пунктів Київщини.

"Вони почали залякувати мирне населення. Здійснювали постійні огляди всіх приміщень будинків, шукали чоловіків та учасників сил антитерористичної операції. Через 20 днів окупації троє російських військових, серед яких підозрюваний, увірвались на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка. Підозрюваний, взявши до уваги відсутність чоловіків, повів жінку в гараж. Там він її зґвалтував, погрожуючи зґвалтуванням дитини у разі відмови", - йдеться у повідомленні.

Окупант постійно демонстрував наявність зброї, а інші військові ЗС РФ залишались на вулиці для подолання можливого опору з боку родичів жінки та сусідів.

"За кілька днів підозрюваний знову прийшов до жінки та вчинив над нею акти сексуального насильства в гаражному приміщенні домоволодіння", - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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