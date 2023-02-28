У Києві чоловік застряг у віконній рамі: як його визволяли (фото)

Рятувальники вивільнили чоловіка із металевої пастки за допомогою бензоріза.
У Києві чоловік застряг у віконній рамі.
Столичні рятувальники вивільнили чоловіка з металевої пастки та розповіли, як це відбувалося.
"27 лютого о 20:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що чоловік за невідомих обставин опинився заручником металевих віконних ґрат на проспекті Соборності, 24, що в Дніпровському районі столиці. За допомогою звернулись небайдужі сусіди", - йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у Києві.
На місце події прибули рятувальники найближчих пожежно - рятувальних частин.
Рятувальники встановили, що у 5-поверховому житловому будинку на першому поверсі в одній із квартир, у віконних металевих гратах застряг 34-х річний власник квартири. Тож, не гаючи часу, за допомогою бензоріза рятувальники вивільнили чоловіка із металевої пастки та передали його медикам.
Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом - травмування верхніх кінцівок та набряк тіла.
Нагадаємо, мешканців двох районів Києва попередили про монотонні сигнальні звуки.
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