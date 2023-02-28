Популяризували рух "Редан": кіберполіція заблокувала майже два десятки каналів та груп

У поліції наголошують, що поява ПВК Редан в Україні - це інформаційно-психологічна операція Росії.

Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, через які популяризували рух "Редан".

Штучне поширення субкультури "ЧВК Редан", є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, аби втягнути дітей у протиправну діяльність.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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“Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками”, – пише пресслужба.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до відділів поліції запросили більше 700 осіб, більшість з яких були неповнолітніми. Наразі з ними та їхніми батьками проводяться профілактичні заходи. Зокрема роз’яснюється, що за відповідні дії передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

Кіберполіція, зі свого боку, заблокувала 18 каналів й груп, які були створенні для розкручування молодіжного руху й дестабілізації ситуації в Україні. Наразі встановлюються джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

“Аби не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля, – додав Василь Богдан.

Довідка: Рух "ЧВК Редан" виник у Росії. Учасники руху зараховують себе до неформалів. Своїми опонентами вони вважають так званих "оффників" – навколофутбольних фанатів і, що характерно для росіян, кавказців та мігрантів. До слова, абревіатура "ЧВК" пішла від приватної військової компанії, яка бере участь у війні проти України, але рух не пов’язаний з ним і не є організованим формуванням. Учасники кажуть, що назвалися так "по приколу".

Назва "Редан" походить із японського аніме-серіалу Hunter x Hunter, у якому є бандитське угруповання "Геней Рьодан". У сюжеті аніме угруповання носить чорний одяг із зображенням павука і цифри 4. Оскільки росіяни часто замінюють літеру "ё" на "е", виникла нова назва "Редан".

В Україні про рух стало відомо лише нещодавно і оцінити кількість учасників складно, але відомо, що такі групи з’явилися в Києві, Харкові, Черкасах, Івано-Франківську, Львові. Вони нібито позиціюють себе як неформали, які можуть протистояти хуліганам, що традиційно агресивно ставляться до учасників різного роду молодіжних субкультур.

Нагадаємо, у Києві 59 юнаків вийшли на бійку.

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