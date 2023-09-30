Форум оборонних індустрій: Україна підписала 20 документів із партнерами – подробиці

У Києві 29 вересня пройшов перший міжнародний Форум оборонних індустрій (DFNC1), що обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У Форумі взяли участь виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу – як розгалужені групи компаній, так і defence-tech стартапи.

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В рамках Форуму українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співпраці – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих.

"Україна має необхідну базу, щоб побудувати потужний оборонно-промисловий комплекс. На українських підприємствах вже виробляються артилерійські боєприпаси та набої, артилерійські системи натовського калібру 155 мм, а також унікальні автоматизовані системи: морські дрони, БпЛА великої дальності, ракети, протитанкові комплекси, які ефективно використовуються на фронті. Темпи розвитку українського виробництва та українських технологій постійно зростають", - зазначили у МЗС.

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку нових ініціатив для зміцнення оборонної співпраці.

Так, з метою підвищення інвестиційної привабливості оборонної промисловості України для галузі буде введений спеціальний економічний режим. Його розробка покладена на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство економіки. Детальний план буде презентований до кінця року.

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Також буде створений спеціальний Оборонний фонд, яким оперуватиме Міністерство оборони. Він поповнюватиметься за рахунок дивідендів оборонних підприємств та прибутку від продажу конфіскованих активів РФ.

Кошти розподілятимуться за трьома напрямами: благоустрій воїнів, військова інфраструктура та розробка нових технологій. Це дозволить Міноборони залучити ще одне джерело фінансування – додатково до держбюджету та приватних інвестицій.

"Важливою подією Форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, долучитися до якого може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу. На момент закриття Форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, завдяки чому Україна переможе Росію.

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