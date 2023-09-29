У Києві дружина звинуватила чоловіка у сексі без згоди: чи покарали його

У Києві дружина звинуватила чоловіка у сексуальному насильстві: жінка стверджувала, що поки вона спала, чоловік мав із нею статевий акт.

Про це йдеться у постанові Солом'янського районного суду міста Києва.

Як йдеться у матеріалах справи, інцидент стався у липні 2023 року, чоловіка звинуватили у тому, що він вчинив сексуальне насильство стосовно своєї дружини - домагався та дав ляпаса.

На суді підозрюваний свою провину заперечив. Він заявив, що його дружина ввечері випила коньяк та пішла спати, а він заходив до кімнати, щоб перевірити, чи є там їхня спільна донька та спав на дивані. Він також заявив, що протокол про порушення поліція складала значно пізніше, ніж стався випадок, у якому його звинувачують.

Потерпіла на суді пояснила, що вона того вечора дійсно випила 100 грамів коньяку, а коли прокинулась - її було боляче в районі статевих органів. Тоді чоловік нібито заявив, що поки вона спала у них був статевий акт без її згоди на те.

Свідчення потерпілої / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Проте суд заявив, що прокол поліції не містить достатніх даних, які б доводили провину чоловіка у сексуальному насильстві. А тому суддя закрив справу.

"Закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно чоловіка за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, у зв`язку з відсутністю в його діях події і складу адміністративного правопорушення", - йдеться у постанові суду.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Харкові пара зайнялась сексом на газоні, бо з кафе вигнали.

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