Форум оборонных индустрий: Украина подписала 20 документов с партнерами – подробности

В Киеве 29 сентября прошел первый международный Форум оборонных индустрий (DFNC1), объединивший 252 компании из более чем 30 стран, производящих полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В Форуме приняли участие производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса как разветвленные группы компаний, так и defence-tech стартапы.

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В рамках Форума украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах по изготовлению дронов, ремонту и производству бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества – совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих.

"Украина имеет необходимую базу, чтобы построить мощный оборонно-промышленный комплекс. На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм, а также уникальные автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты, эффективно используемые на фронте противотанковые комплексы. Темпы развития украинского производства и украинских технологий постоянно растут", — отметили в МИДе.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых инициатив по укреплению оборонного сотрудничества.

Так, с целью повышения инвестиционной привлекательности оборонной промышленности Украины для отрасли будет введен специальный экономический режим. Его разработка возложена на Министерство по стратегическим отраслям промышленности, Министерство обороны и Министерство экономики. Подробный план будет представлен до конца года.

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Также будет создан специальный Оборонный фонд, которым будет оперировать Министерство обороны. Он будет пополняться за счет дивидендов оборонных предприятий и прибыли от продажи конфискованных активов РФ.

Средства будут распределяться по трем направлениям: благоустройству воинов, военной инфраструктуре и разработке новых технологий. Это позволит Минобороны привлечь еще один источник финансирования – дополнительно в госбюджет и частные инвестиции.

"Важным событием Форума стало создание Альянса оборонных индустрий, присоединиться к которому может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира. К моменту закрытия Форума в Альянс оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран", — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, благодаря чему Украина победит Россию.

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