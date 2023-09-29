У Києві закриють рух на Дегтярівському шляхопроводі: як надовго (схема)

Рух буде закритий на примиканні вул. Олександра Довженка з вул. Олени Теліги.

У Києві від 30 вересня до 2 жовтня буде закритий рух транспорту на примиканні вул. Олександра Довженка з вул. Олени Теліги.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

“Дорожники монтуватимуть 14 балок прогонової будови Дегтярівського шляхопроводу. На час робіт рух розв’язкою буде організовано за принципом турбіни: проїзд забезпечать в усі напрямки за допомогою тимчасових світлофорів”, - ідеться в повідомленні.

Схема: Київавтодор

Також від 30 вересня до 2 жовтня відбудуться зміни в роботі громадського транспорту, що курсує вул. Олександра Довженка.

Як зауважили в КМДА, відкрити рух новим Дегтярівським шляхопроводом планують до кінця цього року.

Комунальна корпорація “Київавтодор” перепрошує громадян за тимчасові незручності та просить враховувати зміни під час планування маршруту.

Нагадаємо, у київському метро зміниться графік курсування поїздів.

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