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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Удесятеро складніше за міст: скільки часу потрібно на будівництво тунелю під Дніпром у Києві

Будівництво тунелю під Дніпром у Києві може виявитися вдесятеро складнішим за зведення мостів, а лише на дослідження ґрунтів та розробку проєктної документації знадобиться щонайменше півтора року.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Удесятеро складніше за міст: скільки часу потрібно на будівництво тунелю під Дніпром у Києві

Спорудження підземної переправи під Дніпром у Києві — надскладний інженерний проєкт, який потребує ретельної та тривалої підготовки ще до початку будівельних робіт. Лише на етап проєктування знадобиться щонайменше півтора року.

Про це розповів кандидат технічних наук, доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету, інженер-проєктувальник Андрій Корецький в етерв Київ24.

За оцінкою фахівця, будівництво тунелю під річкою може бути вдесятеро складнішим, ніж зведення традиційних мостових переходів.

Перш ніж розпочинати безпосередньо прокладання тунелю, необхідно виконати низку критично важливих підготовчих кроків:

  • обрати оптимальну локацію для переправи;

  • провести детальні геологічні дослідження ґрунтів;

  • розробити повноцінний інженерний проєкт;

  • замовити та доставити спеціалізовану тунелепрохідницьку техніку.

Андрій Корецький наголосив, що будь-який поспіх на підготовчому етапі неприпустимий, оскільки може призвести до серйозних інженерних помилок під час реалізації проєкту.

Нагадаємо, народний депутат Володимир Крейденко заявив про те, що у Києві цілком реально вже найближчим часом запустити річкове сполучення між станцією метро «Славутич» та Поштовою площею. Орієнтовна вартість проїзду становитиме 60–80 гривень.

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