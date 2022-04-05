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До Києва повертаються співробітники турецького посольства

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До Києва повертаються співробітники турецького посольства

Getty Images

Це перше посольство, яке повернулося до Києва від початку російського вторгнення.

Усі співробітники посольства Туреччини, які перед початком російського вторгнення виїхали до Чернівців, вернулися назад до Києва і виконують свою дипломатичну роботу.

Про це повідомляє турицьке видання Haberturk.

Зазначається, від середи, 6 квітня посольство прискорить свою активну роботу. Турецький персонал прибув до міста під посиленими заходами безпеки.

До слова, дипломатичне представництво Туреччини, як повідомляють місцеві ЗМІ, було останнім посольством, яке покинуло Київ. Сьогодні це перше посольство, яке повернулося до міста після того, як Збройні сили України вигнали ворога з Києва.

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