У Києві повідомлено про підозру двом активістам громадської організації у державній зраді: фото

У Києві повідомлено про підозру двом активістам громадської організації у державній зраді: фото

Зловмисники збирали інформацію про розташування військової техніки й особового складу ЗСУ та ТрО України у столиці.

У Києві повідомлено про підозру двом активістам громадської організації у державній зраді в умовах воєнного стану

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканці столиці, будучи членами однієї з громадських організацій, підтримували антидержавні та проросійські настрої.

"Вони здійснювали збір інформації стосовно місць розташування військової техніки й особового складу ЗСУ та ТрО України у Києві. У подальшому, в месенджері Телеграм підозрювані розміщували ці дані в декількох антиукраїнських групах, де були адміністраторами. У чатах перебували особи з ЛНР/ДНР та РФ, у тому числі командири незаконних воєнізованих формувань. Отриману в групах інформацію ворог використовував для підривної діяльності на території Києва", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час обшуку у підозрюваних виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази, що свідчать про їх антиукраїнську діяльність.

Наразі особам у порядку ст. 615 КПК України обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, український журналіст і телеведучий Дмитро Комаров поділився моторошним відео із розстріляними машинами людей, які намагалися евакуюватися.

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