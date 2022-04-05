"Не самовільний акт": Блінкен заявив, що звірства в Бучі є навмисною кампанією Росії

"Не самовільний акт": Блінкен заявив, що звірства в Бучі є навмисною кампанією Росії

Він повідомив, що США співпрацюють з іншими країнами, щоб зібрати разом докази воєнних злочинів РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що звірства, які Росія вчинила під час свого вторгнення до України, які зараз побачив світ із зображень, що надходять з Бучі, є не самовільним випадковим актом підрозділу, а навмисною кампанією з вбивствами, катуваннями, зґвалтуваннями, скоєннями звірств.

Про це Блінкен сказав журналістам перед посадкою в літак до Брюсселя 5 квітня, пише CNN.

Додамо, що держсекретар США вирушив до Брюсселя, щоб зустрітися з міністрами закордонних справ країн НАТО та G7.

"Оскільки ця російська хвиля відступає від частин України, світ бачить смерть і руйнування, що залишилися після неї, і ми бачимо, зокрема, той жах, який залишився в Бучі, те, що торкає людей буквально по всьому світу", – сказав Блінкен.

Зображення братських поховань і тіл, зібраних у мішки, які надходять з Бучі, "підкріплюють нашу рішучість і рішучість країн у всьому світі переконатися, що так чи інакше, того чи іншого дня настане відповідальність для тих, хто вчинив ці дії", - наголосив держсекретар США.

Він також повідомив, що Сполучені Штати співпрацюють з іншими країнами, щоб зібрати разом докази, щоб підтримати розслідування як України, так і Ради ООН з прав людини щодо того, скоїла Росія воєнні злочини чи ні.

"Жахливо, трагічно. Те, що ми бачимо в Бучі та інших місцях, підтверджує це, але в усіх цих випадках є дуже важлива спроба зібрати докази разом, зібрати їх, задокументувати, підтримати різні розслідування, які тривають. Це те, що ми робимо, це те, що роблять інші", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російські військові не могли скоїти воєнні злочини в Бучі без вищої команди з Москви.

У Бучі щодня знаходять нові тіла замордованих українців

Читайте також: