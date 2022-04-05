В Киев возвращаются сотрудники турецкого посольства

Это первое посольство, вернувшееся в Киев с начала российского вторжения.

Все сотрудники посольства Турции, которые перед началом российского вторжения выехали в Черновцы, вернулись в Киев и выполняют свою дипломатическую работу.

Об этом сообщает туристическое издание Haberturk.

Отмечается, в среду, 6 апреля посольство ускорит свою активную работу. Турецкий персонал прибыл в город под усиленными мерами безопасности.

К слову, дипломатическое представительство Турции, как сообщают местные СМИ, было последним посольством, покинувшим Киев. Сегодня это первое посольство, которое вернулось в город после того, как Вооруженные силы Украины выгнали врага из Киева.

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