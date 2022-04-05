Хлопчика Сашка, якого шукали три тижні, на Київщині розстріляли окупанти

Мати повідомила, що тіло хлопчика знайдено 5 квітня.
Маленького Сашка, який тікав від окупантів з рідними на човні, знайшли мертвим на Київщині.
Мати повідомила, що тіло хлопчика виявлено 5 квітня. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки вам мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", - пише жінка.
Зазначимо, за даними журналістки Ольги Омельянчук, російські окупанти розстріляли шестирічного Сашка, який зник після втечі з рідними з обложеного міста у районі Вишгороду. Човен перекинувся, дитина в рятувальному жилеті впала у воду, і ось за три тижні його виявили вбитим від кульового поранення.
Нагадаємо, 10 березня Сашко, його бабуся та ще шестеро людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні з району Вишгороду, який був заблокований російськими загарбниками. У момент веслування човен перекинувся, Сашина бабуся втопилася, а хлопчика почали шукати.
Як повідомлялося, деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати.
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