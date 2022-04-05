Звірства в Бучі відбулися в той період, коли Росія контролювала ці території – Столтенберг

Звірства в Бучі відбулися в той період, коли Росія контролювала ці території – Столтенберг

Генсек Альянсу заявив, що війна в Україні є війною Путіна і він несе за неї повну відповідальність.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 5 квітня, що Альянс має докази того, що звірства в Бучі Київської області та інших містах України відбулися тоді, коли Росія контролювала ці території.

Про це Столтенберг сказав перед зустрічю голів МЗС країн-членів НАТО.

"Ми бачили звірства в Бучі та інших містах в Україні. Ці звірства відбулися в той період, коли Росія контролювала ці території", – заявив генсек Альянсу, наголосивши, що саме РФ несе відповідальність за ці злочини.

Він додав, що в НАТО є інформація з багатьох різних джерел, зокрема й відкритих, медіа, комерційних супутників, які свідчать про одне й те ж – були скоєні жахливі звірства в різних місцях в Україні тоді, коли там були російські військові.

Столтенберг також припустив, що з'явиться ще більше прикладів вбивств мирних жителів, які є воєнними злочинами.

Генсек НАТО також зазначив, що це війна президента РФ Володимира Путіна, і саме він несе за неї повну відповідальність, адже розв'язати війну було вибором очільника Кремля.

Нагадаємо, бійці "Азова" провели аеророзвідку, на яку потрапив момент, як російські окупанти стріляють в бік мирного мешканця у Бучі.

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