Чому російські дрони досі долітають до Києва: Ігнат пояснив

Російські дрони-камікадзе будуть долітати до Києва та Львова, оскільки летять по певній траєкторії.

Про це журналістці Янині Соколовій повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Чого долітають? Та зрозуміло чого. Тому що летять уламки, це підбиті дрони десь там раніше, можливо... Якби він попав повністю в цю хату, то там би не було поверху просто, а не от вибиті шибки в квартирі і пожежа. Це десь "подранок", як я їх називаю... Вони до Львова долітають, вони до Києва долітають і будуть долітати. Київ – це величезне місто і вони шукають маршрути. Вони летять по дорогах, можуть по річці летіти. Не завжди вдається перехопити їх на підступах до столиці. Якщо навіть вдається перехопити... дрон уражений, якій летить по інерції, може летіти підстрілений, уражений кулеметною чергою... ще кілометрів п'ять”, - наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, такі речі трапляються і від цього нікуди не дінешься.

“Якщо б'є по тому дрону "Гепард" чи зенітки попадають, чи ракета, то там шансів в нього вже немає, він розривається і падає вниз просто кусочками. А якщо його збивають на півдні вогневі групи тим, чим є, то він летить і добре, якщо бойова частина не активується, то ще більш-менш ураження мало буде. Але якщо бойова частина активується при падінні, то буде яма, вирва або от такі наслідки небажані”, - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, що унаслідок знищення трьох ворожих бомбардувальників Су-34 є загиблі серед росіян.

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