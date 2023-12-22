Відомий ведучий показав свою вщент зруйновану квартиру внаслідок нічної атаки на Київ

На щастя, Андрій Ковальський з родиною не постраждали.

Відомий український телеведучий Андрій Ковальський шокував кадрами його вщент зруйнованої квартири внаслідок нічної атаки дронами Києва 21 грудня.

У соцмережі Ковальський оприлюднив деякі кадри свого житла, від якого не залишилося живого місця. На щастя, Андрій з дружиною та дітьми не постраждали.

Також активно фото Мережею розповсюджують друзі ведучого і просять небайдужих допомогти відновити родині житло.

Андрій Ковальський показав свою зруйновану квартиру в Києві / Фото: facebook.com/kovalskiy

Андрій Ковальський показав свою зруйновану квартиру в Києві / Фото: facebook.com/kovalskiy

Як розповів Ковальський "Фактам", у його квартирі внаслідок потрапляння дрона сталася пожежа, її вдалося загасити. Але все інше у житлі, від вікон до телевізора, розбите.

Андрій Ковальський показав свою зруйновану квартиру в Києві / Фото: facebook.com/kovalskiy

Андрій Ковальський показав свою зруйновану квартиру в Києві / Фото: facebook.com/kovalskiy

Андрій Ковальський показав свою зруйновану квартиру в Києві / Фото: facebook.com/kovalskiy

Андрій Ковальський показав свою зруйновану квартиру в Києві / Фото: facebook.com/kovalskiy

Нагадаємо, що ввечері 21 грудня росіяни атакували Київ іранськими дронами. Під час повітряної тривоги, яка лунала майже дві з половиною години, було чутно звуки вибухів. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого БпЛА влучили у житловий будинок в Соломʼянському районі.

У поліції уточнили, що внаслідок обстрілу уламками було пошкоджено 26 поверх будинку в Солом’янському районі, внаслідок чого виникла пожежа. Також були вибиті вікна в кількох квартирах та пошкоджено фасад будинку.

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