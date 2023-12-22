Почему российские дроны до сих пор долетают до Киева: Игнат объяснил

Российские дроны-камикадзе будут долетать до Киева и Львова, поскольку летят по определенной траектории.

Об этом журналистке Янине Соколовой сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Чего долетают? Да понятно чего. Потому что летят обломки, это подбитые дроны где-то раньше, возможно... Если бы он попал полностью в этот дом, то там бы не было этажа просто, а не вот выбитые стекла в квартире и пожар". Это где-то "подранок", как я их называю... Они до Львова долетают, они до Киева долетают и будут долетать. Киев – это огромный город и они ищут маршруты. Они летят по дорогам, могут по реке лететь. их на подступах к столице… Если даже удается перехватить… пораженный дрон, который летит по инерции, может лететь подстреленный, пораженный пулеметной очередью… еще километров пять”, — подчеркнул Юрий Игнат.

По его словам, такие вещи случаются и от этого никуда не денешься.

“Если бьющий по тому дрону "Гепард" или зенитки попадают или ракета, то там шансов у него уже нет, он разрывается и падает вниз просто кусочками. А если его сбивают на юге огневые группы тем, что есть, то он летит и хорошо, если боевая часть не активируется, то еще более-менее поражения мало будет. Но если боевая часть активируется при падении, то будет яма, воронка или такие последствия нежелательны”, — подчеркнул Игнат.

Напомним, что в результате уничтожения трех вражеских бомбардировщиков Су-34 погибли среди россиян.

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