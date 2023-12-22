"Летить величезний дрон у квартиру": телеведучий та інші свідки – про пережиту атаку по Києву

Мешканка однієї з пошкоджених квартир розповіла, що коли побачила у вікно безпілотник, то лише встигла накрити собою дітей.

Ведучий телемарафону Андрій Ковальський та киянка Тетяна розповіли про пережиту нічну атаку дронами по столиці: один з безпілотників завдав удару по багатоповерхівці, в якій вони мешкають.

Про це жителі пошкодженого будинку розповіли в коментарях УНІАН.

Ковальський, чия квартира була зруйнована уламками безпілотника, поділився подробицями про атаку по багатоповерхівці. Так, у момент удару його дружина встигла відстрибнути від вікна, почувши звук дрона.

"Прилетів дрон просто. Тупо прямою наводкою прилетів дрон у наш будинок. І пощастило, напевно, тільки те, що ми були вдома, тому що почалася пожежа – з нього полилось якесь мастило чи що, бо смерділо страшенно. Дим страшенний був. Дружина і я встигли загасити полум’я. Якби не загасили, то були б набагато жахливіші наслідки", – розповів телеведучий.

Ковальський повідомив, що ні він, ні дружина з дітьми, на щастя, не зазнали поранень. Щоправда, діти були дуже налякані і цілу ніч плакали. Зараз вони у школі і батько сподівається, що там дітям буде трохи веселіше".

"Дружина встигла відскочити від вікна. Вона почула цей звук дрона і відскочила. Буквально за мить стався вибух і посипалися всі уламки на нашу квартиру. Тобто епіцентр, я так розумію, був трішечки вище над квартирою, але все з верху, всі ці величезні глиби каміння полетіли до нас і все побило. Ну жодного цілого скла немає у квартирі", – розповів ведучий телемарафону.

Одна з пошкоджених квартир у багатоповерхівці Києва внаслідок влучання БПЛА / Скриншот

Влучання дрона в Києві: телеведучий та інші свідки розповіли про пережите

Мешканка квартири на 25 поверсі Тетяна розповіла, що близько 23:00 вона перебувала вдома з дітьми, коли побачила, як дрон летить до їхньої квартири.

"Побачивши у свої вікна, як летить величезний дрон у нашу квартиру, спочатку накрила дітей собою. Після того, як стався вибух, сталась велика пожежа. В нас вдома були вогнегасники, я почала її гасити. Ми загасили все і в результаті в нас немає вікон, стін, нашої тераси, новорічної ялинки і немає свята, але ми всі живі і ми раді тому", – зазначила жінка.

Читайте провідні новини дня:

"Діти дуже перелякалися. Та, чесно кажучи, перелякалися всі, тому що була пожежа, був дуже сильний дим, і ми розуміли, що ці перші секунди вирішальні. Я якось автоматично… Мабуть, інстинкт мами – це страшна штука в таких ситуаціях. Я просто зрозуміла, що є вогнегасники, і швидко це все почали гасити", – поділилася Тетяна.

Тетяна показала руйнування у багатоповерхівці Києва внаслідок влучання БПЛА / Скриншот

Руйнування багатоповерхівки в Києві після атаки дронами / Фото: УНІАН

Руйнування багатоповерхівки в Києві після атаки дронами / Фото: УНІАН

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 22 грудня влаштували масовану атаку безпілотниками по Україні. Уламки збитих дронів упали в трьох районах Києва, завдавши руйнувань. Так, без квартири залишився відомий ведучий телеканалу ICTV і телемарафону Андрій Ковальский.

Читайте також: