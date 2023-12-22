Залякували розстрілом, імітували підпал, застрелили собаку: командиру ОМОНу оголосили підозру за злочини на Київщині

Коли спецзагін "Росгвардії" перебував у селі Здвижівка, командир наказав підлеглим ув’язнювати місцевих та застосовувати до них психологічне та фізичне насильство.

Командиру спецзагону швидкого реагування "ОМОН" ГУ МВС росії по Красноярському краю оголосили підозру. Попередньо, саме він наказував застосовувати насилля до цивільних на Київщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення рф в Україну спецзагін підозрюваного разом з військовими зс рф окупували частину Київської області.

Коли спецзагін "Росгвардії" перебував у селі Здвижівка Бучанського району Київської області, командир наказав підлеглим ув’язнювати мешканців села та застосовувати до них психологічне й фізичне насильство.

У березні 2022 року за вказівкою підозрюваного окупанти затримали чотирьох мешканців села. Для залякування цивільних та придушення опору, військові рф розстріляли собаку одного із них.

Ув’язнених примусово помістили до холодного приміщення. Росіяни зв’язали потерпілим руки пластиковими стяжками та закрили їм очі ганчірками. Голови обмотали їм клейкою стрічкою. Таким чином місцевих намагалися схилити до співпраці.

Одного із затриманих обливали рідиною, імітуючи підпал, та вивозили до лісосмуги, лякаючи розстрілом.

Одному з командирів "ОМОНу" ГУ МВС рф по Красноярському краю повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російський загарбник розстріляв беззбройного чоловіка на Київщині та кинув помирати. Це сталося під час окупації Київської області. Слідчі Нацполіції оголосили російському військовполоненому про підозру.

Читайте також: